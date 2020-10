Il presidente della Fiorentina Commisso su Chiesa: “Nessuno merita questo, neanche mi ha telefonato”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è rimasto molto deluso dal comportamento di Chiesa

Il passaggio di Chiesa alla Juventus, nell’ultimo giorno di mercato, ha lasciato non pochi strascichi all’interno dell’ambiente viola. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, deluso dal comportamento dell’ormai ex gigliato, ha parlato del trasferimento del suo ex pupillo alla presentazione a Bagno a Ripoli del progetto del nuovo centro sportivo, che si chiamerà “Viola Park”:

“Se siamo rimasti male del suo addio? E’ vero. L’anno scorso, quando ero ancora a Chicago, la prima cosa che ho fatto è stata quella di aspettare Chiesa davanti al bus: vi dico che ancora non l’ho sentito, neanche una telefonata. Non credo di meritarlo”.

