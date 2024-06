Morabito: “Il Napoli ha bloccato Gimenez, ma è tutto condizionato a Osimhen”

Morabito sul mercato Napoli, affare Gimenez

Ultime notizie Napoli – Il procuratore Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato Napoli:

Morabito:

“Victor Osimhen in Premier League? Si parla molto meno dello scorso anno, il calcio è questo qui: cosa ne pensa Antonio Conte invece? Bisogna capire se ci sono offerte importanti, non puoi darlo a cifre inferiori. Dalla Premier non ci sono offerte per Victor Osimhen, sono tutti in attesa. A me risulta che il Napoli ha bloccato Santiago Gimenez del Feyenoord, se parte Osimhen dovrebbe essere lui il sostituto: hanno parlato con gli agenti, io ho contatti in Olanda e mi dicono che la cosa è fattibile ed apparecchiata, ma è tutto condizionato ad Osimhen. Costi? Secondo me a 35 milioni di euro lo chiudono. L’Arsenal può comprare Gyokeres o Osimhen? Non so, ma 70-80 milioni di euro possono spenderli”

