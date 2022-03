Il pronostico di Andrea Carnevale su Napoli-Milan: “Punto su due nomi”

Il pronostico di Andrea Carnevale su Napoli-Milan

Notizie calcio Napoli – Andrea Carnevale ha fatto il suo pronostico su Napoli-Milan in un’intervista rilasciata a Repubblica. Ecco quanto ha dichiarato:

È di nuovo uno spareggio per lo scudetto, Carnevale?

“No, è una situazione differente rispetto ai miei tempi. All’epoca tra Napoli e Milan era la partita per eccellenza. Ora c’è anche l’Inter. Ma la posta in palio è molto alta”.

Se la sente di fare un pronostico?

“Il Napoli per me è favorito: ha metabolizzato in fretta la sconfitta contro il Barcellona. La gara contro la Lazio poteva essere complicata, invece la reazione è stata incredibile e il merito è di Spalletti. Questo però non significa che sarà così semplice battere il Milan. E poi mancheranno comunque altre 10 partite. Chi sbaglierà di meno, vincerà lo scudetto. E vale pure per l’Inter”.

L’arma in più di Pioli qual è?

“Ibrahimovic non è al meglio, quindi dico Leao. È un trascinatore, segna anche. Mi piace molto”.

E di Spalletti, invece?

“Ovviamente Osimhen: è giovane ma già forte, ha ancora tanti margini”.

