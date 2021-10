Il rendimento degli azzurri nelle loro nazionali

Anche questa pausa per gli impegni delle nazionali sta volgendo alla fine, e i calciatori del Napoli impegnati lontano dal centro sportivo Konami di Castelvolturno si stanno battendo con profitto. Uno dei più in palla in assoluto è senza dubbio Victor Osimhen, centravanti nigeriano che dopo aver segnato ben sette reti nel mese di settembre sta ripetendo quanto fatto di buono in azzurro anche con la maglia della sua nazionale: il suo goal nella vittoria in casa della Repubblica Centrafricana ha significato il doppio vantaggio per una Nigeria che con lui in punta sta mantenendo la vetta del gruppo C con nove punti ottenuti su 12 nelle quattro partite giocate finora. Con questa rete l’africano conferma così il suo ottimo momento dal punto di vista realizzativo e tornerà a Castelvolturno con il morale molto in alto e puntando a continuare a far bene sia per quanto riguarda i goal che dal punto di vista del gioco collettivo.

Oltre a lui, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato impegnato nella Nations League con la maglia dell'Italia. La sua prestazione nella semifinale contro la Spagna non è stata però delle migliori, e lo ha visto sbagliare un goal clamoroso prima che gli iberici finissero per imporsi per 2-1. Il suo obiettivo è dunque quello di rientrare a Castelvolturno con la mente svuotata per fare bene con la sua squadra di club, che vedrà tornare questo venerdì anche un Hirving Lozano in rampa di lancio. Il messicano ha prima dato un assist a Sanchez contro il Canada ed è stato poi protagonista della goleada dei suoi sull'Honduras, siglando il terzo goal. Molto impegnato a livello di tempo, il Chucky sta però mettendo nelle gambe i minuti giusti per riprendersi definitivamente e trovare la condizione adeguata per poter rendere ad altissimi livelli e dare una mano agli azzurri. Il suo contributo è infatti fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, che ha visto come le sue prestazioni andavano migliorando di giornata in giornata fino all'importantissimo goal contro la Fiorentina che ha aperto le porte a una vittoria fondamentale in un campo davvero difficile per tutti.

In Sudamerica anche il portiere David Ospina ha fatto vedere di che pasta è fatto, distinguendosi prima nel difficile scontro di Montevideo contro l’Uruguay e poi soprattutto ergendosi a protagonista del pareggio della sua Colombia in casa di un Brasile che fino a quel momento aveva vinto tutte le partite. Decisivo nel finale, il portiere azzurro sta dimostrando quanto la sua esperienza sia importante in ogni contesto. Ospina sarà però l’ultimo a rientrare a Napoli, preceduto dai difensori Koulibaly e Rrahmani e anche dal polacco Zielinski, il quale non è stato impiegato più di tanto con la nazionale polacca.