Il Valencia non molla Demme, la risposta del Napoli

Dalla Spagna non mollano la presa su Diego Demme

Il Mattino, nella sua edizione odierna parla di Diego Demme. Stando al quotidiano, Luciano Spalletti avrebbe spiegato al club che per gennaio non vuole che ci siano interventi sul mercato, la rosa così com’è gli va più che bene. Il tecnico di Certaldo vorrebbe trattenere l’ex Lipsia, anche se cerca un club che gli dia più spazio. Nelle ultime ore, si legge, ci sarebbero stati contatti con il Valencia di Gattuso, ma Giuntoli avrebbe detto no alla cessione.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

