Inchiesta Guardia di Finanza e Polizia di Stato: oscurati 5.500 siti illegali e 350 canali pirata

Pirateria – La Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno oscurato 5.500 tra siti e canali illegali

Pirateria – La Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno oscurato 5.500 siti illegali e canali pirata, anche via Telegram, che trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo: questo l’esito di un’inchiesta a tutela del diritto d’autore in 19 Paesi. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare Sky, la confisca all’organizzazione criminale è di oltre 10 milioni di euro. I pagamenti degli abbonamenti avvenivano anche tramite criptovalute.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del giorno 11 novembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Polonia, il ct Brzeczek su Milik: ”Penso che a gennaio possa cambiare squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: alla Ferrari tamponi rapidi per accelerare screening