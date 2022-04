Incredibile al Dall’Ara: il Bologna batte l’Inter per 2-1

La papera di Radu indirizza la gara e regala i tre punti ai rossoblù

L’Inter fallisce la gara di recupero contro il Bologna e regala mezzo scudetto al Milan riuscendo a perdere una gara subito in discesa con un gran gol di Perisic. I nerazzurri dominano per lunghi tratti del match ma il raddoppio non arriva. Gli uomini di Inzaghi subiscono il pareggio dell’ex Arnautovic e poi all’82’ il portiere nerazzurro Radu regala a Sansone il gol vittoria con un incredibile errore.

