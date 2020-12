Indagini morte Maradona: s’indaga per omicidio colposo

A meno di due settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, proseguono le indagini per chiarire il suo decesso.

Secondo quanto si apprende dal quotidiano argentino La Nation, gli inquirenti starebbero per formulare l’accusa di omicidio colposo. Il fuoriclasse argentino, infatti, non avrebbe ricevuto un’assistenza adeguata in base alle sue condizioni di salute.

L’ex calciatore del Napoli, infatti, non era monitorato, non era sottoposto ad un controllo medico e non prendeva alcuna medicina per il cuore nonostante avesse patologie cardiache.

La situazione dei medici che lo avevano in consegna, dunque, si aggrava.

