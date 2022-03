La Gazzetta dello Sport – Napoli, individuato l’erede di Insigne: si tratta di Adnan Januzaj del Real Sociedad.

Adnan Januzaj è il profilo monitorato dal Napoli per sostituire Insigne:

“Una delle soluzioni più accreditate è quella che porta al belga di origini kossovare Adnan Januzaj, 27 anni, in scadenza di contratto che ha rifiutato finora le proposte di rinnovo della Real Sociedad. Un profilo interessante in una lista – quella degli svincolati – che diventa sempre più lunga e interessante e condizionerà il mercato della prossima estate. Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità, l’ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis. (su questo non si transige) e il club sta riflettendo se spingere per la firma o attendere ancora qualche altra situazione”.

