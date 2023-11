Infortunio Mario Rui, Natan potrebbe prendere il suo posto

Con l’infortunio di Mario Rui, il difensore azzurro Natan Bernardo De Souza potrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

Il terzino del Napoli Mario Rui ha riportato un infortunio che lo costringerà ad un mese e mezzo di stop.

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su una probabile conseguenza dopo tale episodio, ovvero su un nuovo ruolo che Natan Bernardo De Souza potrebbe ricoprire in campo.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Si valuta di far giocare Natan in un nuovo ruolo. Il difensore brasiliano potrebbe essere impiegato nel nuovo ruolo di terzino sinistro, al posto dell’infortunato Mario Rui. Il portoghese infatti sarà assente per almeno cinque settimane e così il Napoli si ritrova con il solo Olivera a coprire la fascia sinistra del campo. Ecco perchè il Napoli sta valutando diverse soluzioni, una delle quali è quella di intervenire sul mercato di gennaio. L’altra è di ricorrere ad una soluzione interna, sfruttando la duttilità di Natan. Già in Brasile Natan aveva giocato da terzino sinistro.”

