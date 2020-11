Infortunio Osimhen: il centravanti ancora in dubbio per la Roma

Arrivano notizie poco confortanti sulle condizioni di Victor Osimhen, infortunatosi alla spalla con la sua Nigeria.

Come riportato dal quotidiano Repubblica, l’attaccante non è ancora al meglio dopo la lussazione alla spalla e, non solo salterà il Rijeka ma, quasi certamente, dovrà dare forfait anche per la sfida di domenica sera contro la Roma.

