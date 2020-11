Infortunio Osimhen, Napoli preoccupato: la situazione

Quando ha lasciato il campo in barella, nel corso della gara della sua Nigeria, a Napoli è subito scattato l’allarme.

Victor Osimhen, infatti, è un elemento imprescindibile per la squadra di Gattuso. Per fortuna, però, la caduta rovinosa che l ha costretto a lasciare anzitempo il campo non ha interessato il polso, come si temeva, ma soltanto la spalla.

Il calciatore è stato portato subito in ospedale ma è rientrato, poi, in albergo. Per questo, come riportato da calciomercato.it, lo staff medico azzurro si è subito allertato mettendosi in contatto con i colleghi nigeriani e facendo pressione affinchè l’attaccante rientri in Italia al più presto, per eseguire ulteriori controlli e fugare ogni dubbio.

Infortunio Osimhen – Il nigeriano non ha nulla di rotto

