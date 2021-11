Infortunio Zambo Anguissa: condizioni e tempi di recupero

Napoli, infortunio Zambo Anguissa, arriva l’annuncio da Sport Mediaset sulle condizioni e i tempi di recupero del calciatore azzurro.

Anguissa si è infortunato nella sfida con l’Inter, riportando una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro, il centrocampista ha anche già iniziato la riabilitazione ed è quanto ha annunciato la SSC Napoli. Per quanto riguarda i tempi di recupero, Sportmediaset fa sapere che tra guarigione e riabilitazione dovrebbero essere necessarie non meno di tre-quattro settimane per rivedere in campo Anguissa con la maglia del Napoli.

