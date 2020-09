ING Bank – diventa ufficialmente il primo sponsor dell’Eredivisie Femminile Olandese

ING BANK – È ufficialmente il primo sponsor dell’Eredivisie femminile.

Come riportato anche da calciofemminileitaliano.it: L’accordo ampliato con la Federazione olandese mira a professionalizzare ulteriormente la massima serie femminile. La società di servizi finanziari con sede nei Paesi Bassi ING ha ampliato il suo accordo di sponsorizzazione con la Royal Dutch Football Association (KNVB) per includere l’Eredivisie femminile in un contratto di alto livello.

L’accordo prolungato con l’organo di governo del calcio nazionale durerà per le prossime due stagioni, prolungando la partnership di ING con la KNVB e l’Eredivisie maschile, che risale ai primi anni del 2000. Diventando il primo sponsor della massima serie femminile nazionale, ING cercherà di contribuire a professionalizzare ulteriormente la competizione. L’azienda e la KNVB hanno già lavorato insieme per far crescere il gioco delle donne, compreso un impegno assunto all’inizio del 2020 per aumentare del 25% l’adesione femminile alla KNVB.

All’inizio di questo mese, ING ha anche rinnovato i contratti di sponsorizzazione con oltre 500 squadre di calcio olandesi dilettanti. Un’ulteriore clausola per i club in cui ING è il partner principale è di destinare il 25% dell’accordo di sponsorizzazione al calcio femminile. La nazionale femminile olandese è attualmente campionessa d’Europa, avendo vinto il Campionato Femminile UEFA 2017, andato in scena anche in Olanda.