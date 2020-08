ULTIM’ORA SKY – Insigne, il quadro clinico è migliorato: esito esami

Insigne, il quadro clinico è migliorato

Lorenzo Insigne, il quadro clinico è decisamente migliorato, il capitano del Napoli si è sottoposto alla risonanza magnetica, per il problema fisico che ha rimediato contro la Lazio. L’esito degli esami mostra un quadro clinico migliorato, che induce il Napoli ad essere ottimista, anche se con cautela, circa il recupero del capitano in vista della partita dell’anno contro il Barcellona. Come riportato Sky Sport.

Quadro clinico – La situazione clinica è decisamente migliorata, anche se resta uno stato infiammatorio all’inserzione dell’adduttore. Il capitano azzurro, sta meglio, ma è impossibile prevedere adesso se sabato sarà disponibile. Oggi e nei prossimi giorni Insigne sosterrà le terapie del caso, poi insieme al dottor Canonico e allo staff deciderà il percorso più giusto (ci sarà probabilmente una prova generale alla vigilia). Sarà una lotta contro il tempo, ma c’è leggero ottimismo, Lorenzo Insigne farà di tutto per giocare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Gattuso disposto a rinnovare con lo stesso ingaggio, ma senza penali”

Cagliari, ufficiale: Di Francesco nuovo allenatore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: “Hanno buttato le bici giù dalla muraglia”