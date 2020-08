Insigne in dubbio per il Camp Nou. Gattuso ha due soluzioni

Insigne resta in dubbio

Lorenzo Insgine è in forte dubbio per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Gattuso nel caso in cui il capitano azzurro non dovrebbe farcela, ha già pronte due soluzioni. Come riportato da La Repubblica, il tecnico azzurro sta studiano delle mosse per sopperire all’eventuale assenza del 24 partenopeo. Ecco quanto riportato all’interno dell’edizione odierna del quotidiano:

“Ormai la frittata è fatta e preoccupa piuttosto che non ci sia un piano B già collaudato per sostituirlo, a differenza di quanto avviene con il turn over per tutti i suoi compagni. Nel Napoli vige una regola: giocano il capitano più altri dieci. Per questo Ringhio spera di non essere costretto a stravolgere gli equilibri degli azzurri proprio nella notte di Barcellona, anche se il tecnico calabrese ha già messo in preallarme Elmas e terrà in considerazione pure Lozano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capello scommette sul Napoli: “Contro il Barcellona impresa possibile”

Cagliari, ufficiale: Di Francesco nuovo allenatore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: “Hanno buttato le bici giù dalla muraglia”