Insigne? Multa anche per lui, senza rinnovo ADL è pronto a fare causa

La strategia è chiara: il Napoli intende portare in tribunale tutti i calciatori che andranno via a parametro zero.

In seguito alla disputa arbitrale, per le multe sull’ammutinamento del 5 novembre 2019, la strategia del club è molto chiara. Secondo Raffaele Auriemma, che su Tuttosport scrive: ” Il Napoli intende portare in tribunale tutti i calciatori che andranno via a parametro zero. Insigne, capitano degli azzurri che diedero vita ad un concitato battibecco col vice-presidente Edo DL ne post-partita col Salisburgo, potrebbe essere chiamato in causa per una cifra pari al 50% di uno stipendio mensile, e con lui anche Mertens, Ghoulam ed Ospina, che dal 30 giugno non saranno più del Napoli.

