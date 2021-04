Insigne, Napoli e il rinnovo: appuntamento fissato per l’estate

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del possibile incontro tra Lorenzo Insigne e la società partenopea.

Tra Insigne e il Napoli sarà una trattativa intorno alla quale non ci sarà né glassa né demagogia, ma un ruspante conflitto di interessi tra due parti, scrive il quotidiano.

Il paragone tra Insigne e Napoli, tratta di come le parti possano essere associate a due aziende con interessi economico-finanziari che all’epoca del Covid finiranno per eliminare ogni tipo di sentimento dal calcio.

Sia Insigne che il Napoli hanno la consapevolezza che non è concepibile che un capitano inizi la stagione con il contratto in scadenza, senza averne discusso in termini definitivi, dunque è necessario decidere cosa fare. Se per distanza o ipotetiche divergenze il rinnovo dovesse diventare irrealizzabile, sarebbe complesso per entrambi iniziare il campionato fingendo che non ci sia nulla nell’aria. L’appuntamento è fissato per l’estate, al termine dell’attuale campionato.

