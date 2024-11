la Repubblica – Insigne: “Solo con l’Italia chi va all’estero è escluso dalla Nazionale. Non si sa perché”

L’ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, dal Canada sogna un ritorno in nazionale. Il giocatore è rammaricato per le continue esclusioni: “Solamente in Italia chi va a giocare lontano è escluso automaticamente dal giro della Nazionale e non se ne capisce il motivo. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito? Non mi sento un ex, non ancora. Alla Nazionale non si dice mai addio, nemmeno dopo i 40 anni. E io ne ho solamente 33. Alla maglia della Nazionale non si dà l’addio, si fa sempre il massimo per meritarla. Altrimenti si segue da tifoso”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferrara: “Scudetto? Inter più attrezzata, ma se la giocano in quattro”

Graziani: “Oggi Kean incide più di Lukaku. Lui come Lautaro, manca la preparazione atletica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”