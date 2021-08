Inter, Inzaghi: “Manca ancora qualcosa, non faccio promesse”

Inter, Inzaghi cauto in conferenza

Simone Inzaghi ha tenuto la prima conferenza stampa della stagione, dove non si è sbilanciato e ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Faremo di tutto per far sì che le cose vadano al meglio. È una stagione dove ci saranno difficoltà ma sono fiducioso. L’obiettivo è la partita di domani contro il Genoa. Con la società c’è un confronto quotidiano, manca qualcosa dal mercato ma sono contento di quello che abbiamo fatto finora. Sapevamo che avremmo avuto problemi, abbiamo dovuto cedere Hakimi, non avremo Eriksen e poi è arrivata la cessione inaspettata di Lukaku. Dzeko lo avrei voluto a prescindere, Dumfries mi piace, avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Poi c’è Dimarco, tornato qui, che può dire la sua. Cercheremo di fare il nostro meglio in tutti gli stadi d’Italia”.

