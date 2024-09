Sky Sport – Intervento Saelemaekers concluso con successo: fuori almeno 60 giorni

L’edizione di Sky, ha riportato le ultime notizie sull’infortunio di Alexis Saelemaekers, seguito da un intervento chirurgico: “Alexis Saelemaekers è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale subito nella trasferta di domenica al Ferraris contro il Genoa. “L’intervento – scrive la Roma in una nota – si è concluso con successo e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa“. “Ti aspettiamo, Alexis!”, é il messaggio per il giocatore che solamente nei prossimi giorni potrà definire meglio i tempi di recupero che non saranno inferiori ai 60 giorni. Per lui possibile rientro a metà o fine novembre”.

