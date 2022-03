Italia: arrivano le scuse della FIGC dopo le foto degli spogliatoi del Barbera

Al termine della gara contro la Macedonia la Nazionale italiana ha lasciato gli spogliatoi dello stadio in uno stato penoso

La FIGC chiede scusa per le condizioni dello spogliatoio del Barbera dopo Italia-Nord Macedonia, a riportarlo è Tuttomercatoweb. Il giorno dopo la gara che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dal mondiale in Qatar 2022 è circolato un video dello spogliatoio azzurro lasciato in pessime condizioni, tra disordine e spazzatura lasciata ovunque. La Federazione ha chiamato il Palermo Calcio per scusarsi, precisando però che non tutto ciò che c’era nello spogliatoio era stato lasciato dai giocatori e dallo staff.

