Radio Napoli Centrale – Iuliano: “Il miglior difensore che abbiamo in Europa è Buongiorno”

L’allenatore Mark Iuliano, è intervenuto in diretta a Un Calcio alla Radio – 3° Tempo: “Antonio è un martello pneumatico, è una fortuna che il Napoli abbia un allenatore come lui e se ha accettato di venire a Napoli è perché è convinto di fare un ottimo lavoro. Parlando del Parma, il Parma è un’ottima squadra, ha dato una lezione di calcio al Milan e non sottovaluterei così tanto la vittoria col Parma.

Ho visto una squadra unita, anche nella gioia del gol, Conte sta creando un grande spogliatoio. Centrocampo ideale di Conte? Gli ultimi acquisti sono grandi acquisti che aiuteranno i centrocampisti che hanno comunque vinto un campionato e hanno bisogno, forse, di essere stimolati, messi sull’attenti. Il Napoli ha acquistato McTominay che ha tanti gol nel suo bagaglio. Mi aspetto un Napoli sempre più unito. Inoltro, il Napoli è una grande società e sono contento che Antonio Conte abbia sposato questa causa, è una società che ha le idee chiare, ha speso tanti soldi. Antonio non ha mai avuto paura di sfide importanti ed è un allenatore che va dove va per vincere tutto. Buongiorno? Mi piace tantissimo, un giocatore completo. Non capisco qual è il problema se in Nazionale manca Calafiori. Lui è un ottimo giocatore e un gran palleggiatore, sono contento che il Napoli abbia fatto quest’investimento, è il migliore difensore che ci sia in Europa“.

