Juan Jesus: “Ringrazio Koulibaly, speriamo in una stagione migliore”

Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il difensore del Napoli Juan Jesus h rilasciato alcune dichiarazioni sulle ultime questioni accadute in casa Napoli, ma anche sugli obiettivi che la squadra si è prefissata per la prossima stagione.

Di seguito le sue parole:

Napoli è più simile al Brasile rispetto a Roma e Milano per il calore della gente, che ti fa sentire in famiglia. Questa cosa è bellissimo. A Belo Horizonte ora e la gente è molto simile, così gentile. Ti fa un bell’effetto. Koulibaly è stato per tanti anni in Serie A, è un pezzo di storia, un grandissimo difensore che farà benissimo anche in Inghilterra. Lo ringrazio e Gli facciamo un in bocca al lupo, speriamo faccia sempre bene. Ci lascia un pezzo di storia ma ognuno fa le sue scelte di vita. Dispiace perdere un compagno importante nello spogliatoio, ma ora dobbiamo proseguire la storia del Napoli con i calciatori che sono rimasti. I giocatori vanno e vengono, la squadra resta. Speriamo di fare una stagione ancor più bella della scorsa.”

Sugli obiettivi afferma:

“Una grande squadra deve sempre ambire ai livelli più alti. Siamo arrivati terzi quindi proveremo ad arrivare secondi e magari anche primi. L’anno scorso nessuno parlava del Napoli, parlavano della Roma, dell’Inter, del Milan e della Juventus. Quest’anno proveremo a riqualificarci in Champions League, se possiamo punteremo anche allo Scudetto. Vogliamo fare bene anche in Champions League. Io sono arrivato in semifinale con la Roma ed è un’emozione incredibile.”

Infine un messaggio ai tifosi:

Abbiate equilibrio. Non dovete esaltarvi o buttarvi giù, ma serve l’equilibrio giusto. Si sostiene la squadra. Io conosco i ragazzi che giocano con me e so che daranno tutti il 100%. Poi si può vincere, si può perdere. Siamo umani, sbagliamo anche noi, ma l’importante è mantenere sempre l’equilibrio.”

