Juric su Napoli-Verona: “Non mi pento di aver mandato la Juventus in Champions”

Ivan Juric ritorna a parlare della sfida tra il Napoli e l’Hellas Verona andata in scena lo scorso maggio.

Alla vigilia della sfida contro la Juventus Ivan Juric, attuale tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha parlato anche del Napoli, in particolare della sfida tra gli azzurri e l’Hellas Verona andata in scena a maggio. Quella gara non è facile da dimenticare per i partenopei, poiché a causa di quella sconfitta non sono potuti andare in Champions. A quel tempo Ivan Juric allenava proprio il Verona.

“Non mi pento do quella gara e del finale, anzi ancora oggi sono orgoglioso dell’Hellas Verona. Nessuno deve ringraziarmi, tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per l’Hellas. Sono orgoglioso per come la squadra giocò quella gara.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il commento di Anguissa su Mario Rui dopo l’espulsione

Commisso sfida il Napoli: “Prima o poi dovrà pur perdere una sfida”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentina Colombi, ex di Piero Neri, mette in guardia Raffaella Fico: “È ancora innamorato di me”