Juve: Paratici indagato per “troppe plusvalenze artificiali”

Anche Fabio Paratici finisce tra gli indagati per il caso plusvalenze

La Gazzetta dello Sport riferisce un nuovo aspetto dell’inchiesta sulle plusvalenze sospette in casa Juve. Stando a quanto riferito dal quotidiano, tra le carte in mano alla Procura di Torino ci sarebbe anche un quaderno, ritrovato dalla Guardia di Finanza nelle prime perquisizioni nella sede della Juventus, in cui si parla esplicitamente di “eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali”. Ad aver scritto questa sarebbe stato Federico Cherubini, attuale ds bianconero che avrebbe così commentato l’operato di Fabio Paratici.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli: “Grande rimonta esaltante ed una grande gestione”

Atalanta-Napoli, le possibili scelte di formazione di Spalletti: c’è un favorito a sinistra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici