La Primavera della Juve Stabia affidata a Mister Pasquale Luiso. Saluta il giovane bomber Pasquale Damiano.

Di seguito il comunicato ufficiale del club lucano:

Il Matera annuncia l’acquisto delle prestazioni di Pasquale Damiano.

Pasquale è un attaccante 2004 della Juve Stabia. Anche Pasquale è stato uno dei protagonisti della Final Four Primavera con la Juve Stabia, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani.