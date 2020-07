Juventus, Agnelli sta pensando all’esonero di Maurizio Sarri

La Juve non convince e Sarri rischia grosso. La redazione di Calciomercato.it fa sapere che, dopo il pari col Sassuolo, la dirigenza starebbero facendo delle valutazioni sul momento della squadra e la situazione di Sarri. Già nella notte ci sarebbero stati dei primi contatti telefonici, che proseguiranno probabilmente oggi con una riunione d’urgenza alla Continassa alla presenza anche del presidente Agnelli.

In seno alla società serpeggia un certo malumore e cresce il partito di chi vorrebbe subito l’esonero di Sarri. Se dovesse materializzarsi un esonero immediato la Juventus opterebbe per una soluzione interna per concludere la stagione, con il salto in prima squadra del tecnico della Primavera Zauli o la promozione in panchina di Buffon come possibili ipotesi.

