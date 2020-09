Juventus, apertura di Cavani al trasferimento. Ingaggio da 12 milioni a stagione

Cavani apre alla Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua a pensare ad Edinson Cavani. I contatti sono stati positivi, con il Matador che sembra meno irrigidito nei confronti del club bianconero. Paratici, offre un contratto da 12 milioni di euro a stagione per convincere Cavani ad accettare. L’ex Psg sarebbe un’ottima soluzione anche, per il suo status da comunitario. Secondo il quotidiano, la Juventus potrebbe chiudere il coLpo in ogni momento.

