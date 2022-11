Juventus: decisione presa sul futuro di Max Allegri

John Elkann, numero uno di Exor, ha reso noto in una nota ufficiale il futuro della Juventus dopo le dimissioni dell’intero Cda, compreso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli. Oltre alla questioni extra campo, Elkann ha rivelato anche il futuro del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole:

Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo.