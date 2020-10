Juventus, è ufficiale. L’asl è d’accordo, isolamento terminato

Ufficiale, la Juventus comunica la decisione

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato di aver ricevuto l’autorizzazione per terminare l’isolamento al J Hotel. Ecco quanto si apprende:

”

“La Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni, l’ASL competente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J Hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori e lo staff potranno recarsi al centro d’allenamento per le normali attività. I calciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre poiché le cautele correlate alla condizione di isolamento fiduciario potranno essere continuate a cura degli staff sanitari delle rispettive Federazioni.”