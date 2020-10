Juventus-Napoli: in giornata attesa la decisione del giudice sportivo

Non si chiuderà a breve la vicenda riguardante la mancata disputa di Juventus-Napoli ma oggi dovrebbe essere una giornata importante.

Il giudice sportivo, infatti, quest’oggi dovrebbe dare il suo verdetto avendo acquisito, oltre al referto dell’arbitro, le carte della procura federale e la memoria difensiva del Napoli.

Improbabile il 3-0 a tavolino per i bianconeri ma, quasi sicuramente, arriverà una penalizzazione in classifica per gli azzurri per non aver rispettato le procedure dopo il primo caso covid in squadra, o un’ammenda salata.

A riportare la notizia è Tuttosport.

