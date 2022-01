Juventus su Edinson Cavani.

Juve sull’ex numero 7 azzurro, proseguono i contatti per il prestito.

Stando quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juve è alla ricerca di un attaccante centrale per sostituire un eventuale partenza di Morata. Il nome è quello di Edinson Cavani, ex idolo di Napoli. Proseguono i contatti tra le parti per averlo in prestito, potrebbe rappresentare un colpo last minute per la tifoseria bianconera.