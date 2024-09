Juventus, Nico Gonzalez si ferma per infortunio

Dopo lo stop di Francisco Conceicao la Juventus dovrà far fronte anche all’infortunio dell’attaccante Nico Gonzalez.

Nico Gonzalez è costretto a fermarsi a causa di un infortunio avvenuto nel corso di una gara tra Argentina e Cile. Brutte notizie dunque per la Juventus, in quanto tale infortunio si aggiunge a quello di Francisco Conceicao. I due sono in forte dubbio per la prossima sfida contro l’Empoli e probabilmente anche per quella successiva contro il Napoli.

Ne parla Tuttosport:

“Brutte notizie per Thiago Motta e per la Juventus. Dopo l’infortunio di Francisco Conceicao, si ferma anche Nico Gonzalez. Il calciatore ex Fiorentina è stato costretto a lasciare il campo, per un problema fisico, all’inizio del secondo tempo della partita tra Argentina e Cile per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nico ha chiesto il cambio al 53′ minuto di gioco: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma è in forte dubbio per la partita di Serie A della Juve contro l’Empoli alla ripresa del campionato. “Valuteremo le condizioni di Nico Gonzalez e Alexis (Mac Allister, ndr)”, ha detto il commissario tecnico Scaloni nel post-partita, come riportato sempre da ESPN.”

