Juventus, pazza idea Allegri: la situazione

Come riportato dal Corriere della Sera, è un momento delicato in casa Juventus. Hanno colpito soprattutto le espressioni di Cristiano Ronaldo in panchina, decisamente stizzito, e l’attacco arrivato da parte della sorella Elma.

E in questo senso la tentazione è quella di richiamare Massimiliano Allegri, che è uno dei pochi profili di alto livello disponibili nel caso in cui la situazione peggiorasse: la Juve potrebbe richiamarlo e bloccare il suo passaggio al PSG, con cui ci sarebbe già un compromesso.