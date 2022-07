Kepa Napoli accordo trovato: prenotate le visite mediche. La cifra che pagherà ADL

Kepa Napoli, accordo trovato. Le ultime

Calciomercato – Kepa-Napoli, accordo trovato si limano i dettagli. Le ultime novità sull’operazione sono riportate da Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, che le ha annunciate al Tg Sport . Di seguito le sue dichiarazioni:

Kepa Napoli

“Ore decisive per l’arrivo di Kepa al Napoli. Si lavora sui bonus non più su stipendio. De Laurentiis pagherà 2 milioni e 250 mila euro di stipendio. Il resto spetterà al Chelsea. Possibili visite mediche a metà settimana a Villa Stuart ( il Napoli avrebbe già prenotato). Con l’arrivo di Kepa, Meret orientato a chiedere la cessione: Torino in pole”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Comunicato Ultras Napoli 1972 Curva B: la decisione per il prossimo campionato

UFFICIALE – Union Gas e Luce official partner SSC Napoli 2022-23. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici