Kim Min-Jae non ha deciso il suo futuro club: intanto il DS del Rennes vola in Turchia per chiudere

Kim Min-Jae non ha deciso il suo futuro club, il Napoli resta in corsa

Calciomercato Napoli – Kim Min-Jae, non ha ancora deciso il suo futuro club. Il difensore centrale del Fenerbahce, è uno degli obiettivi del Napoli per il post Koulibaly. Al momento sul difensore è in vantaggio il Rennes, ma il club di De Laurentiis sembra intenzionato a non mollare la presa e punta sulla volontà del calciatore.

Kim Min-Jae, le ultime

Aggiornamenti sulla situazione del giocatore, arrivano dalla Francia Rmc Sport fa sapere che il difensore coreano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro club, con il Napoli che resta in corsa. Intanto il ds del Rennes è volato in Turchia per chiudere la trattativa con il Fenerbahce e convincere il calciatore: il club di De Laurentiis attende e non molla la presa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli – Spunta Lindelof del Manchester United: sondato entourage, definito il prezzo

Auriemma su Kvaratskhelia: ” È la giusta opzione per sostituire Insigne. Novità su Ostigard”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici