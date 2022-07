Kim Min-jae: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo difensore coreano

Alla scoperta di Kim Min-Jae

Soprannominato “The Monster“, Kim Min Jae sarà il terzo sudcoreano a giocare in Serie A. Sbarcando a Napoli vorrà dimostrare di essere uno dei migliori centrali del campionato. Min-Jae è nato a Tongyeong, nella provincia di South Gyeongsang, in patria è un idolo per i propri tifosi, con la maglia della sua nazionale ha collezionato 42 presenze. É un ex studente di Economia Aziendale alla Yonsei University, sposato e padre di un bimbo, la madre è un’ex atleta mentre suo padre è un’ex judoka. Kim è molto impegnato nel sociale, infatti nel 2021 ha donato 50 milioni di won sudcoreani (circa 37 mila euro) alla Purme Foundation, nata per aiutare i bambini disabili in Corea del Sud.

Caratteristiche tecniche

Kim Min Jae ha una buona stazza fisica, alto 190 centimetri, è noto per il suo stile di gioco duro e ruvido. É molto bravo nel gioco aereo e nelle letture, ha una grande personalità nella gestione della palla, di piede destro e può giocare nel centro-sinistra in una linea a quattro.

Gli inizi della sua carriera

Kim è cresciuto tra i settori giovanili del Suwon THS e dell’Università Yonsei, nel 2016 viene ingaggiato gratuitamente dal Gyeongju KHNP, con cui ebbe il suo primo esordio da professionista nella Korean National League. L’anno seguente passa al Jeonbuk Hyundai, squadra della massima serie coreana. Vince due campionati con i Greens collezionando 3 reti in 60 partite complessive. Le sue prestazioni hanno catturato l’interesse di top club europei, tra cui il Tottenham, fortemente intenzionato all’acquisto del sudcoreano.

Kim, pronto a conquistare i tifosi partenopei !

Già dalle prime ore del suo arrivo a Napoli, Kim ha già fatto vedere un lato del suo carattere inaspettato, infatti nel rituale di presentazione che i calciatori fanno ad ogni nuovo arrivo ha dato prova di canto, coinvolgendo la squadra con la sua allegria e spensieratezza, primi passi per conquistare il pubblico partenopeo. Il coreano avrà un compito arduo, far dimenticare in fretta l’idolo Koulibaly, che per 9 stagioni ha difeso i colori della compagine azzurra. I mezzi atletici e tecnici ci sono tutti, il Napoli potenzialmente ha prelevato un nuovo campione, ora dovrà essere Kim Min-jae a non fa rimpiangere il muro senegalese.

Vincenzo D’Alessandro