Klopp ai ferri corti col Liverpool: il motivo è il mancato arrivo di Koulibaly

Momento assai delicato tra Jurgen Klopp e il Liverpool

Momento assai delicato tra Jurgen Klopp e il Liverpool. Secondo quanto raccolto dal Sun, la proprietà ha deciso di non accontentare l’allenatore sul mercato perchè le richieste della società proprietaria del cartellino del difensore, che era in cima alla lista del mister tedesco, erano troppe alte: stiamo parlando di Kalidou Koulibaly del Napoli. Ed è proprio il rapporto con il Fenway Sports Group che sembra essere compromesso: la dirigenza non comprende le lamentale dell’allenatore, ritenendo invece di essere andata oltre le aspettative, in un momento di crisi generale.

