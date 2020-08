Koulibaly-City – La trattativa può saltare a causa di Messi

Il giornalista Peppe Iannicelli, in onda su Canale 21, ha espresso preoccupazione per la cessione di Koulibaly.

Secondo il giornalista, l’affare Koulibaly potrebbe sfumare per lo sforzo economico che dovrebbe affrontare il Manchester City qualora decidesse di far ricongiungere Leo Messi con il loro manager Guardiola.

“Messi potrebbe andare al City. La loro potenza economica è stratosferica, ma il City quest’anno se l’è cavata per il rotto della cuffia rispetto al Fair Play Finanziario. Quindi, se è vero che le risorse più importante verranno spese per Messi, a quel punto potrebbe non poter più mettere risorse per Koulibaly e questa vicenda può avere ripercussioni anche sul mercato del Napoli”.

