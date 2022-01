Koulibaly: “Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, cercherò di essere tra i migliori difensori al mondo”

Kalidou Koulibaly ha confermato il reale interesse del PSG.

Il difensore azzurro, Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista a Canal+ svelando un retroscena di mercato, ecco le sue dichiarazioni:

“Tutto vero, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli ha deciso di tenermi e ciò dimostra quanto la società e i tifosi tengano a me. Cercherò di fare il massimo per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Questo è il mio obiettivo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. Bello anche essere accostato a un grande calciatore come Sergio Ramos”.