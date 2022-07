Koulibaly: “Napoli? Li ho vissuto anni meravigliosi, ora è tempo di una nuova sfida”

Le parole del nuovo giocatore del Chelsea

Kalidou Koulibaly ha parlato per la prima volta da calciatore dei Blues dal ritiro di Los Angeles.

Queste le sue parole:

“[…]Napoli? “Ho vissuto otto anni meravigliosi a Napoli, mi conoscevano tutti ed eravamo davvero felici di vivere lì. Dopo otto stagioni ho sentito che era giunto il momento di una nuova sfida e non appena il Chelsea ha chiamato non ho esitato. Anche nel 2016 c’era la possibilità di firmare ma non si è mai concretizzato il trasferimento. Ora sono felice di essere qui“.

Jorginho e Mendy? “Jorgi mi ha mandato un messaggio un mese fa e mi ha chiesto se volevo venire al Chelsea. Non ero sicuro che mi volessero in quei giorni, ma ovviamente ho detto che sarei venuto con piacere. È stato lo stesso con Edou, mi ha fatto la domanda e gli ho detto che era già fatto e che l’avrei visto presto. Non vedo l’ora di venire a Stamford Bridge e mostrare a tutti quanto significhi per me essere qui. Voglio aiutare la squadra e insieme vogliamo provare a vincere trofei […]“.

