Kuolibaly-Napoli: c’è ancora speranza per il rinnovo

Il quotidiano restituisce un po’ di speranza alla piazza azzurra

Kalidou Koulibaly ancora al Napoli? Secondo Repubblica.it è ancora possibile. In questi giorni sarebbero in corso prove di dialogo con Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe fare un’eccezione sulla sua politica di ridimensionamento del tetto ingaggi, offrendo al difensore pur di tenersi il centrale.

La cifra posta sul tavolo sarebbe di 3,5 milioni a stagione (5 milioni comprensivi di bonus) per quattro anni. Nel mese di luglio, al rientro di Koulibaly dalle vacanze, dovrebbe esserci l’incontro necessario per sbloccare la situazione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Richiesta ufficiale del Monza per due giocatori del Napoli

Napoli rifiutata offerta dell’Arsenal per l’attaccante: la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici