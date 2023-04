La Gazzetta dello Sport – Kvara, ADL nega sul rinnovo ma dialogo aperto con gli agenti.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere il pranzo di lavoro tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Khvicha Kvaratskhelia. Il patron, in merito alla faccenda, ha sempre risposto negativamente e infastidito. L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione in merito al futuro del georgiano, chiarendo che per il Napoli è un punto fermo.

“In effetti il Napoli con Kvara ha altri quattro anni di contratto, ma visto la cifra molto bassa a cui è stato preso, è logico che in un mercato di falchi, diverse big potrebbero cercare di far girare la testa al georgiano, che da parte sua è ragazzo tranquillo e legato al club e alla città. E come è logico sia, c’è un dialogo aperto e costruttivo con l’agente Mamuka Jugeli. Nessuna premura di firmare nuovi accordi, ma quando avverrà, blindare il gioiello di Tbilisi fino al 2028 sarà un ulteriore segnale di forza e competitività del club all’esterno”.

