Kvara, rinnovo vicino: ma l’entourage chiede altro sforzo economico

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli lo vuole blindare e i discorsi sul nuovo contratto continuano. Il club ha offerto al giocatore un sostanzioso aumento, spingendosi fino a 5 milioni di euro, con prolungamento fino al 2029. Il suo entourage, però, avrebbe chiesto un altro sforzo economico per raggiungere l’accordo definitivo. La differenza sarebbe di circa 2,5 milioni di euro, tra domanda e offerta, ma l’impressione è che la fumata bianca non sia poi così lontana. In caso contrario, rimarrà tutto come prima, e il georgiano sarà pilastro fondamentale del progetto.

