Kvaratskhelia: “Giocare la Champions è un sogno, i tifosi sono molto affettuosi”

Dal suo arrivo a Napoli, Khvicha Kvaratskhelia è diventato l’idolo indiscusso della piazza azzurra, facendo innamorare i tifosi con il suo rendimento straordinario. Il georgiano si è raccontato in un documentario a lui dedicato.

Queste le sue parole:

“I tifosi del Napoli mi incoraggiano molto. Le persone vogliono foto, autografi, mi dicono cose affettuose. E’ una grande responsabilità per me ricevere così tanto amore. Sento di doverlo restituire allo stadio. Faccio di tutto per renderli felici. Città? Ci cammino raramente, non ci vado quasi mai. Le persone sono innamorate del calcio in generale. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato è che qui si vive di calcio, tutti, non importa l’età o il sesso, tutti sanno tutto.

Champions? Non avrei mai pensato di giocarci, sentivo l’inno da bambino, era il mio sogno. Ascoltare l’inno ti dà un’energia che non trovi da nessuna parte. Ho provato queste sensazioni quando ho giocato col Liverpool la prima partita e questo mi ha aiutato molto”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

