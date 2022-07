Khvicha Kvaratskhelia è stato intervistato da Il Mattino

Ecco quanto dichiarato dal neo attaccante del Napoli sul proprio mister:

“Si sta dimostrando un grandissimo maestro. Mi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo ed è bello vedere che lo fa con tutti. In questo periodo di ritiro abbiamo poco tempo a disposizione per preparare la stagione e lui sta facendo di tutto per trasmetterci le sue idee alla perfezione”.