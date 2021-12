La Juventus cerca un nuovo ds, il preferito è Giuntoli

La Juventus pensa a Cristiano Giuntoli

Secondo a quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo al posto di Cherubini. In cima alla lista dei dirigenti bianconeri c’è Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli, che sarebbe il preferito per il nuovo corso del club piemontese. Sempre secondo il portale, ci sarebbero stati già contatti per sondare la disponibilità di Giuntoli ad una avventura in bianconero.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, si accelera per Reinildo Mandava

FFP2 – In arrivo l’obbligo negli stadi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Israele, quarta dose da domenica se arriva via libera ministero