Presentazione ritiro estivo Dimaro-Folgarida: le parole di Raspadori e Simeone

Presentazione ritiro estivo Dimaro-Folgorida le parole di Simeone e Raspadori

La presentazione del ritiro estivo Dimaro-Folgorita, è avvenuta oggi alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, con il consueto incontro con la stampa. Presenti all’evento anche i due attaccanti del Napoli Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Di seguito le dichiarazioni dei due azzurri intervistati dalla stampa.

Raspadori: “Sappiamo anche noi di star vivendo un sogno. Ogni giorno c’è sempre più serenità nell’ambiente, c’è il giusto entusiasmo per affrontare il finale di stagione. Io sto bene, tutta la squadra sta bene e siamo pronti a dare il massimo nelle prossime partite”.

Simeone: “Segnare in Champions League è stato l’avverarsi di un mio sogno, ma i sogni vanno fatti ogni giorno. Ora voglio di più sia per la squadra che per me, vogliamo regalare nuove emozioni alla città e ai tifosi”.

Su Dimaro: “Non vediamo l’ora di svolgere il ritiro insieme alla squadra la prossima estate. I compagni ci hanno parlato benissimo di Dimaro e siamo pronti a vivere anche noi quest’esperienza. Magari un giorno saremo noi a raccontare come si sta in Trentino ai nuovi arrivati”

