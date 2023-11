La probabile formazione del Napoli contro l’Union Berlino

Il quotidiano Repubblica si è soffermato sulla probabile formazione del Napoli per la sfida contro l’Union Berlino.

A due giorni dalla sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlino l’edizione odierna di Repubblica si è focalizzata sulla probabile formazione della squadra di Rudi Garcia.

“Il livello di attenzione in casa Napoli è altissimo. È vietato sottovalutare l’avversario. Garcia ha due giorni per valutare eventuali novità di formazione. Torna a disposizione il brasiliano Natan, che potrebbe tornare in coppia con Rrahmani. Scalpitano Mario Rui e Lindstrom: il terzino portoghese è in ballottaggio con Olivera, il danese sta ancora completando il suo inserimento. Al Maradona non è previsto il sold out, ci saranno circa 40mila spettatori.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Fiorentina-Juventus: la nota ufficiale dell’Osservatorio

Risentimento a Salerno, non gradita ironia frase SSCN: meglio parlare dei 2 gol irregolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eleonora Pedron, da Miss Italia alla laurea in Psicologia: dottoressa in rinascite